Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Muhammadiyah Rayakan Idul Adha 28 Juni, Berikut 18 Lokasi Sholat Id di Bogor

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |06:09 WIB
Muhammadiyah Rayakan Idul Adha 28 Juni, Berikut 18 Lokasi Sholat Id di Bogor
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Warga Muhammadiyah akan menggelar Sholat Idul Adha pada Rabu 28 Juni 2023. Sholat Id juga digelar di sejumlah lokasi di Bogor Raya.

Sebagaimana diketahui, PP Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 melalui maklumat bernomor 1/MLM/1.0/E/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 21 Januari 2023 di Yogyakarta.

Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.

Mengutip situs Muhammaidyah, berikut sejumlah lokasi Sholat Idul Adha pada 28 Juni 2023 di Kabupaten dan Kota Bogor:

Kota Bogor

Lapangan Sempur, Khatib & Imam KH. Muhyiddin Junaedi, Lc., MA.

Kabupaten Bogor

1. Alun-alun Kec. Leuwiliang, Imam : Ust. Burhan, Khatib : Ust. Mad Rois, M.Pd. Penyelenggara  DKM Al-Awwalien Leuwiliang (PDM Kab. Bogor).

2. Lapangan HW Gunung Putri.  Imam : Habib Fahmi Ariyadi Al hafidz,  Khatib : Mohamad Gofar, S.Ag., SH., MM. Penyelenggara : PCM Gunung Putri

3. Parung, Khatib : Ust. Duduh Nurzaman, M.Pd.. Penyelenggara : PCM Parung

4. Lapangan SMP Muhammadiyah Pabuaran, Imam & Khatib : Drs. Khaidir Sulaiman, MA, Penyelenggara PRM Pabuaran, Bojonggede.

5. Lapangan SMA Muhammadiyah Bojonggede, Jln Kemuning 4, Imam dan Khatib Ust. Ahmad Mulyadi. Penyelenggara PRM Cimanggis Bojonggede.

6. Lapangan Bola Tugu Lonceng Cilebut , Imam dan Khatib Ust Ahmad Muhajir, Penyelenggara PRM Cilebut Barat.

7. Komplek Perguruan Muhammadiyah Puraseda. Imam : Drs. Budiman Firdaus, M.Pd., Khatib : Drs. Budiman Firdaus, M.Pd. Penyelenggara PCM Puraseda.

8. Lapangan Kampung Curug Mayasari. Imam : Nizar Maulana, M.Pd.I., Khotib : Nizar Maulana, M.Pd.I. Penyelenggara PRM Karyasari.

9. Lapangan SMK Al Hafidz  Karyasari, Imam : Suhendang, S.Ag., Khotib : Suhendang, S.Ag. Penyelenggara PRM Karyasari

10. Masjid Al-Itqon Bojong Indah, Imam : Ust. Acep Jarkasih, Khotib : Ust. Farid Wajdi. Penyelenggara PRM Bojong Indah.

11. Halaman Pondok Pesantren MBS Ki Bagus Hadikusumo, Jln. Mad Nur no. 9 Jampang, Kec. Kemang, kab. Bogor.  Khotib dan Imam: KH. Nur Achmad, S.Ag., MA. (Wakil Ketua LPHU PPM dan Pengasuh MBS KBH, dosen ITB AD) , Penyelenggara PCM Kemang.

12. Halaman SDM / Komp Perguruan Muhammadiyah Cibinong, Kel Harapan Jaya Kec. Cibinong. Imam. : H. Supono MH, Khathib : H. Supono. Penyelenggara PCM CIBINONG

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement