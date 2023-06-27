Muhammadiyah Rayakan Idul Adha 28 Juni, Berikut 18 Lokasi Sholat Id di Bogor

JAKARTA - Warga Muhammadiyah akan menggelar Sholat Idul Adha pada Rabu 28 Juni 2023. Sholat Id juga digelar di sejumlah lokasi di Bogor Raya.

Sebagaimana diketahui, PP Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 melalui maklumat bernomor 1/MLM/1.0/E/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 21 Januari 2023 di Yogyakarta.

Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.

Mengutip situs Muhammaidyah, berikut sejumlah lokasi Sholat Idul Adha pada 28 Juni 2023 di Kabupaten dan Kota Bogor:

Kota Bogor

Lapangan Sempur, Khatib & Imam KH. Muhyiddin Junaedi, Lc., MA.

Kabupaten Bogor

1. Alun-alun Kec. Leuwiliang, Imam : Ust. Burhan, Khatib : Ust. Mad Rois, M.Pd. Penyelenggara DKM Al-Awwalien Leuwiliang (PDM Kab. Bogor).

2. Lapangan HW Gunung Putri. Imam : Habib Fahmi Ariyadi Al hafidz, Khatib : Mohamad Gofar, S.Ag., SH., MM. Penyelenggara : PCM Gunung Putri

3. Parung, Khatib : Ust. Duduh Nurzaman, M.Pd.. Penyelenggara : PCM Parung

4. Lapangan SMP Muhammadiyah Pabuaran, Imam & Khatib : Drs. Khaidir Sulaiman, MA, Penyelenggara PRM Pabuaran, Bojonggede.

5. Lapangan SMA Muhammadiyah Bojonggede, Jln Kemuning 4, Imam dan Khatib Ust. Ahmad Mulyadi. Penyelenggara PRM Cimanggis Bojonggede.

6. Lapangan Bola Tugu Lonceng Cilebut , Imam dan Khatib Ust Ahmad Muhajir, Penyelenggara PRM Cilebut Barat.

7. Komplek Perguruan Muhammadiyah Puraseda. Imam : Drs. Budiman Firdaus, M.Pd., Khatib : Drs. Budiman Firdaus, M.Pd. Penyelenggara PCM Puraseda.

8. Lapangan Kampung Curug Mayasari. Imam : Nizar Maulana, M.Pd.I., Khotib : Nizar Maulana, M.Pd.I. Penyelenggara PRM Karyasari.

9. Lapangan SMK Al Hafidz Karyasari, Imam : Suhendang, S.Ag., Khotib : Suhendang, S.Ag. Penyelenggara PRM Karyasari

10. Masjid Al-Itqon Bojong Indah, Imam : Ust. Acep Jarkasih, Khotib : Ust. Farid Wajdi. Penyelenggara PRM Bojong Indah.

11. Halaman Pondok Pesantren MBS Ki Bagus Hadikusumo, Jln. Mad Nur no. 9 Jampang, Kec. Kemang, kab. Bogor. Khotib dan Imam: KH. Nur Achmad, S.Ag., MA. (Wakil Ketua LPHU PPM dan Pengasuh MBS KBH, dosen ITB AD) , Penyelenggara PCM Kemang.

12. Halaman SDM / Komp Perguruan Muhammadiyah Cibinong, Kel Harapan Jaya Kec. Cibinong. Imam. : H. Supono MH, Khathib : H. Supono. Penyelenggara PCM CIBINONG