Lokasi Sholat Idul Adha Muhammadiyah di Tangsel, Kota dan Kabupaten Tangerang

JAKARTA - Warga Muhammadiyah akan menggelar Sholat Idul Adha pada Rabu 28 Juni 2023. Sholat Id juga digelar di sejumlah lokasi di Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang

Sebagaimana diketahui, PP Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 melalui maklumat bernomor 1/MLM/1.0/E/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 21 Januari 2023 di Yogyakarta.

Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.

Mengutip situs Muhammaidyah, berikut sejumlah lokasi Sholat Idul Adha pada 28 Juni 2023 di Tangrang Selatang, Kabupaten dan Kota Tangerang:

Kota Tangerang Selatan (Tangsel)

* Lapangan Sekolah Perguruan Islam Ruhama, Pisangan Ciputat Timur.

Khatib: Prof. Dr. Masri Mansoer, Imam : Ust. Fajri Suraga

* Di Lapangan Perguruan Setiabudi Pamulang, Jl. Surya Kencana No.29, Pamulang

Imam dan Khatib: Muhib Rosyidi, M.A. Hum

* Lapangan Parkir Giant BSD Serpong, Jl. Pahlawan Seribu Lengkong Gudang Serpong.

Imam dan Khatib: KH Ahmad Buchory

* Masjid Darul Arqom SMP Muhammadiyah 44, Jl. Dr. Setiabudi No.40, Pamulang Tim

Imam dan Khatib: Drs. Sunarto

* Lapangan Perguruan Muhammadiyah Serpong, Jl. Raya Puspiptek, Gang Adil, Setu

Imam dan Khatib: Ustadz Muammar, S.Pd.I.

* PCM Pondok Cabe Udik Pamulang (tidak ada rincian)

Imam dan Khatib: Sudrajat, SPd.I

* PCM Pondok Aren (tidak ada rincian)

Imam: Edi Nasirun, M.Pd, Khatib: Ahmad Rojali, M.Pd

Kota Tangerang

1. Stadion Mini Sudimara Barat, Jl. Raden Patah, RT.001/RW.004, Sudimara Bar., Kec. Ciledug

Khatib dan Imam: Ust. Sarli Amri TP, MA

* Halaman Masjid Al-Jihad Jl. H. Mencong Paninggilan, Ciledug Kota Tangerang

Khatib dan Imam: Ust. H. Usman Alfarisi, S.HI, MA

* Stadion Mini Karang Tengah, Jl. Hasyim Ashari, Kota Tangerang

Khatib dan Imam: Ust. Muhammad Khaidir, S.Pd

* Perguruan Muhammadiyah, Lapangan Sekolah Jl. Sawo VI Perumnas, Karawaci

Khatib dan Imam: Ust. Sobron Jamil

* PRM Cimone Karawaci, Jl. Jayapura Perum Cimone Mas Permai 2 Karawaci

Khatib dan Imam: Ust. Zaenal Muttaqin

* Lapangan SDN Karawaci 6 Jl. Beringin Jaya Perumnas 1 Karawaci

Khatib dan Imam: Ust. Musthofa Qomarudin, S.Sos

* Halaman Kantor Kecamatan Cipondoh, Jl. Hasyim Ashari, Cipondoh

Khatib: Drs. H. Sidik M. Nasir, Imam: H. Fauzan Manafi Albar, S. Kom, MM.

* Halaman Musholla Al-Mukorrobin, Kel. Kenanga, Cipondoh (tidak ada rincian)

Khatib: H. Anhar Rizky, S.Pd, Imam: H. Tabrani

* Halaman Masjid Al-Furqon Poris Jaya, Cipondoh, Kota Tangerang

Khatib: Ilma Darojat, SE, MM, Imam: Mustam Riyadi, A.Md

* Halaman Masjid Al-Furqon, Petir Cipondoh, Kota Tangerang (tidak ada rincian)

Khatib: Ust. Kusuma Wijaya, Imam: Ust. Banani Kamza

* Halaman Masjid Al-Muhajirin Sukamanah, Kec./Kota Tangerang (tidak ada rincian)

Khatib dan Imam: Ust. Dr. Hikmat Kamal

* Plaza Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1/33 Komp. Pendidikan Cikokol

Khatib dan Imam: Ust. Zulpiqor, S.Pd.I, MA

* Halaman Masjid Al-Muhajirin, Jl. Al-Muhajirin Tanah Tinggi

Khatib dan Imam: K.H. TB Mahdi Adhiansyah, SH.

* Halaman SMPN 15 Tangerang, Jl. Galeong, Karawaci

Khatib dan Imam: Ust. Ano Wiharja, S. Ag, MA