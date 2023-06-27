Pensiunan ASN di Bogor Ditemukan Tewas Tergantung di Garasi Rumah

BOGOR - Pria berinisial ET (61), ditemukan meninggal dunia di wilayah Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan sudah dalam kondisi tergantung dalam garasi rumahnya.

Kapolsek Tenjo Iptu Suyadi mengatakan, peristiwa itu diketahui sekira pukul 08.45 WIB pada Senin 26 Juni 2023. Awalnya, saksi AS (36) melihat korban di belakang rumah dengan tali tambang di atas kepala.

"Kemudian saksi menghampirinya, benar bahwa korban melakukan gantung diri mengunakan tali tambang di belakang rumah tapatnya garasi mobil milik pribadinya dan sudah tidak bernyawa," kata Suyadi dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).

Mengetahui kejadian tersebut, saksi memberitahukan kepada tetangga rumah. Selanjutnya, dilaporkan kepada Polsek Tenjo dan langsung mendatangi TKP.

"Hasil olah TKP, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka memar di leher bekas ikatan tali. Korban dalam keadaan tergantung dengan ikatan tali tambang warna hijau, saat ditemukan masih memakai sarung kotak-kotak warna hijau putih dengan kaos warna maroon," jelasnya.