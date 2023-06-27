Amanda Mangkir dari Persidangan Mario Dandy, Jaksa Minta Hakim Perintahkan Penghadiran Paksa

JAKARTA - Mantan kekasih Mario Dandy, Amanda alias APA seharusnya diperiksa sebagai saksi di sidang penganiayaan David Ozora pada Selasa (27/6/2023) ini. Namun, Amanda malah mangkir dari panggilan tersebut.

"Kami panggil saksi Amanda, namun saksi ini kembali tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan sedang berada di rumah sakit. Izin Yang Mulia untuk saksi ini mungkin dimohon untuk mengeluarkan penetapan panggilan paksa," ujar Jaksa di persidangan, Selasa (23/6/2023).

Jaksa mengajukan permohonan agar majelis hakim memberikan perintah pemanggilan paksa pada Amanda lantaran Amanda tak kunjung hadir di persidangan dengan dalih menjalani perawatan di rumah sakit.

Amanda sebelumnya juga berhalangan hadir ketika dimintai keterangan di kepolisian dan absen dalam persidangan Mario Dandy dan Shane Lukas pekan lalu.

Jaksa merasa rekam medis Amanda yang diajukan pengacaranya itu janggal mengingat adanya perbedaan terkait riwayat penyakit yang dialami Amanda. Selain itu, jaksa juga sudah mendatangi rumah sakit Amanda dirawat, hanya saja dokter yang merawat Amanda di lokasi enggan berkoordinasi.

"Rekam medis itu diteliti oleh dokter dari jaksa ternyata rekam medis itu tidak lengkap. Alasannya batu ginjal tapi kondisinya tidak bisa datang karena underpresure selama 24 hari jadi tidak sinkron," tutur Jaksa.