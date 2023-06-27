Heru Budi dan Erick Thohir Bakal Rapat Bahas JIS Jadi Venue Piala Dunia U-17

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bakal rapat dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir untuk membahas Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang digadang-gadang menjadi venue Piala Dunia U-17 di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Ya saya nanti mau rapat dengan Pak Erick siang ini (bahas soal kesiapan JIS)," kata Heru kepada wartawan di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa (27/6/2023).

Sebelumnya, Piala Dunia U-17 2023 digelar di Indonesia. Jakarta International Stadium (JIS) menyatakan kesiapannya. Hal ini diungkap oleh Iwan Takwin selaku Direktur Jakpro.

Pada Jumat (23/6/2023) lalu, FIFA resmi mengumumkan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Ajang ini akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023.