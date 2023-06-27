Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi dan Erick Thohir Bakal Rapat Bahas JIS Jadi Venue Piala Dunia U-17

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |12:00 WIB
Heru Budi dan Erick Thohir Bakal Rapat Bahas JIS Jadi Venue Piala Dunia U-17
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bakal rapat dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir untuk membahas Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang digadang-gadang menjadi venue Piala Dunia U-17 di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Ya saya nanti mau rapat dengan Pak Erick siang ini (bahas soal kesiapan JIS)," kata Heru kepada wartawan di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa (27/6/2023).

Sebelumnya, Piala Dunia U-17 2023 digelar di Indonesia. Jakarta International Stadium (JIS) menyatakan kesiapannya. Hal ini diungkap oleh Iwan Takwin selaku Direktur Jakpro.

Pada Jumat (23/6/2023) lalu, FIFA resmi mengumumkan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Ajang ini akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982//erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175502//erick_thohir-ldFq_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah Dramatis dari Arab Saudi, Erick Thohir Perintahkan Garuda Bangkit Lawan Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175265//timnas_indonesia-O4cx_large.jpg
Timnas Indonesia Lolos atau Gugur? Babak Krusial Kualifikasi Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Pertaruhan Legacy Erick Thohir dan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222//rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/51/3174464//erick_thohir_bersama_patrick_kluivert-z70J_large.jpg
Jelang Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Erick Thohir Kobarkan Semangat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174247//erick_thohir-ApWE_large.jpg
Pesan Erick Thohir untuk Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi dan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement