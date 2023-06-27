Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PN Jakpus Kabulkan Pernikahan Beda Agama

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |12:11 WIB
PN Jakpus Kabulkan Pernikahan Beda Agama
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negara (PN) Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Perwakilan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jamaludin Samosir mengatakan, bahwa pasangan beda agama memang bisa mendaftarkan pernikahannya di PN Jakarta Pusat dengan mengajukan permohonan izin nikah.

"Dibuatkan permohonan terlebih dahulu, lalu diperiksa hakim, nanti bergantung bagaimana kebijaksanaan hakim," kata Jamaludin seperti dilansir dari Antaranews.com, Selasa (27/6/2023).

PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernikahan beda agama melalui putusan yang disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki, JEA, adalah seorang Kristen dan calon mempelai wanita, SW, adalah seorang muslimah.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan juga telah lebih dahulu mengabulkan permohonan izin nikah untuk pasangan beda agama.

Halaman:
1 2
      
