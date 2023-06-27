Air Limbah di Benhil Jakpus Meluap ke Jalan, Pengendara Keluhkan Licin dan Bau Busuk

Air limbah meluap ke jalan, bikin bau dan jalan licin/Foto: Bachtiar Rojab

JAKARTA - Lubang got yang berisi saluran limbah milik PD Paljaya meluap ke badan jalan kawasan Bendungan Hilir (Benhil) Raya No. 14, RT 014/RW 01, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi pada Selasa (27/6/2023) pukul 11.35 WIB. Meluapnya limbah ini membuat para pengendara cukup berhati-hati saat melintas.

Bahkan, air limbah yang menggenang tak hanya membuat badan jalan menjadi licin. Namun, juga membuat kawasan tersebut ikut diselimuti aroma busuk.

"Tadi saya ngelewat kebetulan lagi enggak pakai masker, bau banget. Terus agak mengganggu soalnya jalannya berlobang. Jadi agak bahaya juga, ya," ujar Riri (26) salah seorang pengendara kepada MPI, Selasa (27/6/2023).

Riri menambahkan, ia menjadi was-was tatkala harus hilir mudik di kawasan tersebut. "Bahaya soalnya jadi licin motor waktu ngelewatin itu," tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Jakpus, Mustajab mengatakan kebocoran ini dikarenakan manhole atau lubang got ada yang mampet. Sehingga, limbah air domestik ini meluap ke jalan.