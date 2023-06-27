Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Air Limbah di Benhil Jakpus Meluap ke Jalan, Pengendara Keluhkan Licin dan Bau Busuk

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |12:17 WIB
Air Limbah di Benhil Jakpus Meluap ke Jalan, Pengendara Keluhkan Licin dan Bau Busuk
Air limbah meluap ke jalan, bikin bau dan jalan licin/Foto: Bachtiar Rojab
A
A
A

 

JAKARTA - Lubang got yang berisi saluran limbah milik PD Paljaya meluap ke badan jalan kawasan Bendungan Hilir (Benhil) Raya No. 14, RT 014/RW 01, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi pada Selasa (27/6/2023) pukul 11.35 WIB. Meluapnya limbah ini membuat para pengendara cukup berhati-hati saat melintas.

 BACA JUGA:

Bahkan, air limbah yang menggenang tak hanya membuat badan jalan menjadi licin. Namun, juga membuat kawasan tersebut ikut diselimuti aroma busuk.

"Tadi saya ngelewat kebetulan lagi enggak pakai masker, bau banget. Terus agak mengganggu soalnya jalannya berlobang. Jadi agak bahaya juga, ya," ujar Riri (26) salah seorang pengendara kepada MPI, Selasa (27/6/2023).

 BACA JUGA:

Riri menambahkan, ia menjadi was-was tatkala harus hilir mudik di kawasan tersebut. "Bahaya soalnya jadi licin motor waktu ngelewatin itu," tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Jakpus, Mustajab mengatakan kebocoran ini dikarenakan manhole atau lubang got ada yang mampet. Sehingga, limbah air domestik ini meluap ke jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/22/338/2381731/hari-air-sedunia-warga-bogor-bebersih-sungai-ciliwung-GOUEIwCUJP.jpg
Hari Air Sedunia, Warga Bogor Bebersih Sungai Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/17/337/2169999/gandeng-inews-sda-pupr-ajak-milenial-di-sman-2-tangsel-peduli-air-msDpfuHVRY.jpg
Gandeng iNews, SDA PUPR Ajak Milenial di SMAN 2 Tangsel Peduli Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/13/338/2167619/sambut-has-inews-bareng-sda-pupr-goes-to-school-di-bekasi-02T6qdnX5A.jpg
Sambut HAS, Inews Bareng SDA PUPR Goes to School di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/04/18/1824751/demi-bertahan-hidup-arsitek-ini-harus-minum-20-liter-per-hari-qHpgTiTR0p.png
Demi Bertahan Hidup, Arsitek Ini Harus Minum 20 Liter per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/22/525/1649310/pemprov-jabar-anggarkan-rp300-m-untuk-memperbaiki-kerusakan-sungai-Mv5yvMF5q1.jpg
Pemprov Jabar Anggarkan Rp300 M untuk Memperbaiki Kerusakan Sungai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/22/525/1649208/hari-air-sedunia-walkot-banjar-buang-sampah-di-sungai-langsung-saya-panggil-u7DM6Q07by.jpg
Hari Air Sedunia, Walkot Banjar: Buang Sampah di Sungai, Langsung Saya Panggil!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement