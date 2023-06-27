Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaksa Minta Amanda Dipanggil Paksa, Pengacara Mario Dandy dan Shane Lukas Setuju

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |12:38 WIB
Jaksa Minta Amanda Dipanggil Paksa, Pengacara Mario Dandy dan Shane Lukas Setuju
Jaksa minta Amanda dipanggil paksa dalam sidang Mario Dandy. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan paksa Amanda alias APA di persidangan Mario Dandy dan Shane Lukas dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Kuasa hukum Mario dan Shane kompak menyetujui permintaan Jaksa tersebut.

Kuasa hukum Mario Dandy, Andreas Nahot Silitonga mengatakan, pihaknya sangat mendukung permohonan jaksa untuk menghadirkan paksa Amanda. Pasalnya, Amanda harus dihadirkan guna pembuktian dakwan dari jaksa.

"Kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, supaya Amanda juga bisa dihadirkan dalam persidangan ini, guna membuktikan dakwaan dari penuntut umum. Karena tentu kebenaran ini juga harus dimunculkan dalam perkara ini," ujar Nahot dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Sementara itu, kuasa hukum Shane Lukas, Happy Sihombing, turut memberikan dukungan atas permohonan jaksa. Itu karena Amanda harus memaparkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana mestinya.

"Selama ini ada berseliwwran hal-hal yang fakta itu sesuai dengan fakta atau tidak. Oleh karena itu, kami meminta supaya (Amanda) tetap harus dihadirkan," tutur Happy.

Halaman:
1 2
      
