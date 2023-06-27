Rem Blong saat Menanjak, Truk Lindas 4 Pengendara Motor di Kebon Jeruk

JAKARTA - Truk bermuatan terigu dengan nomor polisi B 9914 UCN mengalami rem blong saat berada di Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (27/6/2023). Akibat insiden itu, empat pengendara motor di belakangnya ikut terlindas.

Kanit Laka Lantas Polsek Kebon Jeruk, AKP Agus Toto mengatakan, kejadian itu berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Awalnya truk pengangkut terigu itu melintas dari arah barat menuju selatan di Jalan Panjang. Saat berada di jalan layang dekat Apartemen Kedoya Elok, truk tersebut mengalami rem blong.

"Remnya blong dari keterangan sopir sehingga mundur. Menyebabkan kendaraan roda dua di belakangnya (tertabrak)," kata Agus kepada wartawan.

Menurut Agus, ada empat pengendara motor yang terdampak akibat insiden itu. Di mana terdapat satu orang luka-luka dan saat ini sedang diobati.