Viral! Pengendara Motor Wanita Nekat Terobos Jalan Tol Jagorawi

JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor wanita nekat melintas jalan tol Jagorawi pada malam hari melalui on ramp UKI Cawang. Fotonya pun beredar viral di media sosial.

Warga setempat menyampaikan banyak pengendara roda dua yang melintasi jalan tol tersebut tanpa menyadari adanya rambu-rambu masuk tol.

Salah seorang warga sekitar, Abdul Aziz (56) mengatakan, banyaknya pengendara roda dua sering melintasi jalan tol Jagorawi via On Ramp UKI Cawang. Ia menyampaikan mayoritas mereka yang menerobos masuk jalan tol karena tidak tahu.

"Mereka ini rata-rata terlihat tidak pernah melintasi jalan disini, suka masuk tol aja. Padahal kita semua sudah kasih tahu sambil teriak-teriak," ujar Aziz di dekat jalur masuk tol, Selasa (27/6/2023).

Warga sekitar kata dia, khawatir jika pengendara roda dua melintasi jalan tol tersebut, kecelakaan semakin rawan terjadi. Untuk itu ia meminta kepada pihak berwajib agar menambah kembali rambu-rambu tanda masuk tol.

"Kalau bisa sudah dikasih rambu sejak masuk terowongan (UKI), jadi biar terbaca jelas. Kan kasihan ada yang masuk jalan tol pakai motor, nanti mereka putar baliknya kejauhan," pungkasnya.