Cara Emak-Emak Pendukung Ganjar di Sumedang Tingkatkan Ekonomi Keluarga

SUMEDANG- Ibu-ibu pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar kembali melanjutkan program 'Makpreneur' dengan mengadakan bakery class hidangan membuat ubi cilembu di Teras Kiara Cafe, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Tentunya sebagai bagian keberlanjutan bagi para ibu-ibu dalam mengkreasikan hidangannya untuk keperluan UMKM dan kami inovasikan ubi cilembu supaya memiliki nilai jual yang lebih," ujar Koordinator Wilayah (Korwil) Mak Ganjar Jawa Barat Nurapsi, Selasa (27/6/2023).

Dikatakannya, acara tersebut bertujuan untuk merangkul emak-emak agar menjadi lebih kreatif dan mendorong mereka untuk terjun menjadi pelaku usaha atau makpreneur.

"Ini jadi acuan kami untuk menjadi salah satu mata pencaharian atau bahkan hanya untuk hidangan yang bisa disuguhkan ketika ada momen tertentu,”ujarnya.

“Intinya kami mendorong mereka untuk terus produktif di rumah," sambung Nurapsi.

Sepanjang kegiatan, kata dia, puluhan ibu-ibu tersebut tampak antusias dan semangat mengikuti kegiatan itu.

"Mayoritas peserta yang kami undang merupakan ibu rumah tangga yang memiliki keinginan untuk berkembang. Respons dan semangatnya sangat bagus mereka juga ceria mengikuti kegiatan tersebut,"ulasnya.

Pihaknya menargetkan emak-emak yang tergabung dalam kegiatan hari ini bisa meneruskan pembelajarannya hingga ke tahap implementasi.

"Targetnya pasti kami harus bisa mendorong mereka untuk membuka peluang usaha baru dan berekspresi. Terutama bisa mengenalkan Ganjar Pranowo dengan program yang luar biasa untuk para emak-emak," ungkapnya.