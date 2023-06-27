Jaksa Sebut Amanda Berpotensi Berikan Keterangan Palsu, Pengacara: Dasarnya Apa?

JAKARTA - Pengacara Amanda alias APA, Erick Filemon Sibuea mempertanyakan tendensi Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang terdakwa Mario Dandy meminta hakim menghadirkan kliennya secara paksa sebagai saksi, juga dasar Jaksa menyebut kliennya berpotensi memberikan keterangan diduga palsu.

"Tendensi apa JPU katakan akan melakukan upaya paksa, memang klien kami adanya sakit faktanya dan dilakukan tindakan kemarin dan hari ini," ujar Erick di PN Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Menurutnya, dari data rekam medis, kliennya disebutkan masih memiliki penyakit batu ginjal. Maka itu, Amanda sejak kemarin dan hari ini menjalani operasi tembak laser atas sakit batu ginjalnya tersebut di rumah sakit.

"Rekam medisnya ini masih ada batu ginjal yang masih dilakukan laser, XWL, di dekat kandung kemih dan itu bisa ditanya sendiri ke pihak RS meskipun yang dikatakan tadi RS tak berikan informasi, yah mungkin dia datangnya tak melalui surat atau prosedur," tuturnya.

Erick menerangkan, Jaksa mengaku tak diberikan informasi apapun soal sakitnya Amanda saat mendatangi rumah sakit lantaran kemungkinan jaksa tak datang tanpa bersurat dahulu ataupun melalui prosedur yang tepat. Maka itu, pihaknya mempertanyakan permintaan jaksa pada hakim untuk menghadirkan paksa kliennya.

Pihaknya, kata dia, juga mempertanyakan tuduhan jaksa yang menyebutkan, ada potensi kliennya memberikan keterangan diduga palsu pada sidang anak AG dahulu.