Gunung Sampah di Bintara, Ini Penjelasan Plt Walkot Bekasi

BEKASI- Lahan kosong di kawasan Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, menjadi tempat pembuangan sampah (TPS) liar hingga menggunung. Pemkot Bekasi menyebut lahan itu milik perusahaan di bawah Kementerian Keuangan.

“Persoalannya adalah kalau yang di Bintara itu masih menjadi milik perusahaan yang kemudian masuk ke dalam di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga kita juga mau mengoptimalisasilan kita tidak bisa,” kata Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Selasa (27/6/2023).

Tri menjelaskan permasalahan sampah di kawasan tersebut sebetulnya pernah dilakukan pembersihan sejak Rahmat Effendi menjabat sebagai Wali Kota Bekasi.

Namun, sampah kembali menimbun lantaran warganya masih juga membuang sampah pada lahan kosong tersebut.

“Jadi memang harusnya ada salah satu juga keikutsertaan (masyarakat) bahwa setelah kita bersihkan harus ada janji bahwa itu tidak lagi kita kemudian di pakai lagi (untuk membuang sampah),” lanjutnya.

Selanjutnya, Pemkot Bekasi akan memanggil pengelola untuk menyelesaikan permasalahan sampah tersebut. Ia pun meyakini akan membersihkan kembali pegunungan sampah tersebut.

“Nanti kita akan panggil pengelolanya yang ada di sana dan kita akan minta ulang lagi kepada Kementerian Keuangan. Apabila ini bisa kita optimalisasikan, bisa kita gunakan, nanti kita akan bersihkan lagi,” tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)