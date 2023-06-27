Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Setahun Beraksi, 2 Pemuda Spesialis Curanmor di Jakbar Ditangkap

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:07 WIB
Setahun Beraksi, 2 Pemuda Spesialis Curanmor di Jakbar Ditangkap
Pelaku curanmor ditangkap Polsek Cengkareng. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dua pelaku spesialis pencurian sepeda motor (curanmor) ditangkap jajaran Unit Reskrim Polsek Cengkareng. Kedua pelaku berinisial DAM (20) dan DPP (19). Mereka merupakan pengangguran.

Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan Situmorang mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku DPP merupakan residivis kasus yang sama.

"Salah satu pelaku pemain berulang atau bisa dikatakan pemain lama," kata Hasoloan saat konferensi pers, Selasa (27/6/2023).

Ia melanjutkan, kedua pelaku sudah melakukan aksinya sejak setahun terakhir. Motor hasil curian biasanya dijual melalui platform online dengan kisaran harga Rp2-3 juta.

"Hasil pendalaman, uang hasil curian buat kebutuhan sehari-hari," ucapnya.

Sebelumnya, penangkapan kedua pelaku berawal dari laporan seorang korban berinisial J, yang kehilangan motor miliknya saat diparkir di halaman rumah pada Senin (19/6/2023).

"Korban (J) lalu melapor ke Polsek Cengkareng, kemudian kami melakukan penyelidikan," kata Hasoloan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement