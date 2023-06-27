Setahun Beraksi, 2 Pemuda Spesialis Curanmor di Jakbar Ditangkap

JAKARTA - Dua pelaku spesialis pencurian sepeda motor (curanmor) ditangkap jajaran Unit Reskrim Polsek Cengkareng. Kedua pelaku berinisial DAM (20) dan DPP (19). Mereka merupakan pengangguran.

Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan Situmorang mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku DPP merupakan residivis kasus yang sama.

"Salah satu pelaku pemain berulang atau bisa dikatakan pemain lama," kata Hasoloan saat konferensi pers, Selasa (27/6/2023).

Ia melanjutkan, kedua pelaku sudah melakukan aksinya sejak setahun terakhir. Motor hasil curian biasanya dijual melalui platform online dengan kisaran harga Rp2-3 juta.

"Hasil pendalaman, uang hasil curian buat kebutuhan sehari-hari," ucapnya.

Sebelumnya, penangkapan kedua pelaku berawal dari laporan seorang korban berinisial J, yang kehilangan motor miliknya saat diparkir di halaman rumah pada Senin (19/6/2023).

"Korban (J) lalu melapor ke Polsek Cengkareng, kemudian kami melakukan penyelidikan," kata Hasoloan.