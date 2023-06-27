Muhammadiyah Rayakan Idul Adha Besok, Berikut Lokasi Sholat Id di Depok

DEPOK - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. Pengurus Muhammadiyah di Kota Depok, Jawa Barat, menyiapkan sejumlah titik lokasi sholat Idul Adha.

Diketahui penentuan Idul Adha sebelumnya diumumkan PP Muhammadiyah melalui maklumat bernomor 1/MLM/1.0/E/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 21 Januari 2023 di Yogyakarta.

Berikut lokasi sholat Idul Adha di Depok yang digelar besok :

1. Muhammadiyah Cabang Kecamatan Beji

- Jl. Al Furqon RT.004 RW.05 Kel. Pondokcina, Kec. Beji Kota Depok, Imam/Khatib: Ust. Ari Budi.

- Jl. H Asmawi No. 45 Rt 05 RW 15 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok, Imam: Ust. Endang Fauzan, S.Pd.I, Khatib: Ust. Nauval Abu Taqiya.

- Lapangan Sepak Bola HW Beji Timur, Imam/Khatib: Dr. Raswan, S.Pd

- Halaman Masjid Al Furqan Jalan Juragan Sinda Kukusan, Imam/Khatib: Ustadz Nur Fajri Romadhon LC, MH

- Lapangan Rumah Kabeda Jln. KH. M. Usman Kukusan, Imam/Khatib : Ust. Fauzi Rahmat

- Masjid Al Barokah Kukusan, Jl. KH. M.Usman Kukusan Beji, Imam & Khatib: Dr. Muhtadin Tyas, MM

- Lapangan Sepak Bola Kukusan, Jln. Palakali Raya, Imam/Khatib: H. Rustam Efendi, M.Pd.

2. Muhammadiyah Cabang Depok Barat & Pancoran Mas di Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung

- Perguruan Muhammadiyah Parungbingung Jl Masjid Al Hukama RT 03 RW 04 Rangkapanjaya Baru Pancoran Mas, Imam/Khatib: Ahmad Soleh Firdaus Habibi, S.PdI. M.M

- Jl. Situ Asih Kp. Pulo RT 05/09 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Imam/Khatib: Ust. Abdul Mutaqin, S.Ag

- Halaman Perguruan Muhammadiyah Rawa Denok Jln. KH. Ahmad Dahlan Nomor 1 Rawa Denok Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Imam: Ustz.Gilang Haryadi,M.Pd. Khatib: Ust. Ustz.Ahmad Isnaini,S.Hi.

- Jln. Masjid Baiturrahim Cipayung Jaya, Imam/Khatib: Ust. Abdul Rojak. S. Sy

- Perguruan Muhammadiyah MUTU Jln. Swadaya 1 kp .Pitara Raya RT.02 RW.02 kelurahan Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Depok, Imam/Khatib: DR. Agus Sofwan

- Halaman Panti Asuhan Muhammadiyah Yuliwis Resman, Komplek ANRI Mampang RT01/015 Kelurahan Mampang, Imam/Khatib : Ust. Abdurrahman, LC

- Muhammadiyah Jemblongan Jl. Raya Sawangan 113, Imam/Khatib: Ust. Aldy Kusbimantara

- Lapangan Perikanan Pancoran Mas, Jl. Perikanan Raya RT 001 RW 002 Pancoran Mas, Imam/Khatib: Ust. Isro Muafiq, M.Pd

- Lapangan Bola Cipayung Jembatan Serong, Imam/Khatib: Iwan Setiawan, S.Pd.I

3. Muhammadiyah Cabang Limo/Cinere

- Perguruan Muhammadiyah Meruyung, Jln. Raya Meruyung Limo, Imam/Khatib : Ust. Tommy Hidayat, S.Pd.I, M.Ag.

Jln. KH. Muhasan I Blok E RT 004/002 Meruyung Limo, Imam/Khatib : M. Roqib Alvein, S.Pd.I

- Lapangan Pemuda Limo Jln. Raya Limo Kel. Limo Kec. Limo, Imam/Khatib : Dr. Syamsuddin Arif, MA