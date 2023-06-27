Libur Idul Adha, Ratusan Penumpang Padati Terminal Kalideres

JAKARTA - Sejumlah calon penumpang memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (27/6/2023) sore. Para penumpang yang mayoritas perantau tersebut memanfaatkan momentum libur Idul Adha 1444 Hijriah untuk pulang kampung halaman.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan penumpang tengah menunggu keberangkatan bus di ruang tunggu. Mereka tampak membawa koper dan kardus oleh-oleh untuk sanak keluarga di kampung.

Kantong-kantong loket terlihat dipenuhi calon penumpang yang hendak antre membeli tiket. Mayoritas calon penumpang itu diketahui ingin pergi dengan tujuan sejumlah kota di Sumatera dan Jawa Tengah.

Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen mengatakan, jumlah penumpang yang tercatat hingga Selasa (27/6) sore mencapai hingga 453 orang. Jumlah ini diprediksi naik hingga malam hari nanti.

"Untuk hari ini sampai dengan pukul 16.00 WIB, penumpang yang sudah diberangkatkan sebanyak 453 orang. Kemungkinan nanti malam bisa mencapai 1.000 orang ya," kata Revi kepada wartawan, Selasa.

Menurut Revi, kenaikan jumlah penumpang menjelang libur Idul Adha tahun ini terlihat sejak Minggu (25/6/2023). Mayoritas penumpang pergi ke Sumatera dengan tujuan ke Padang, Palembang, Bengkulu, dan Lampung.

"Kalau pada hari biasa penumpang itu hanya 300, sampai 350 orang. Tapi saat ini mungkin bisa mencapai 1.000 orang, karena memang hari ini hari terakhir aktivitas bekerja. Kemungkinan akan terus bertambah," ucapnya.