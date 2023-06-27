Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Idul Adha, Ratusan Penumpang Padati Terminal Kalideres

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |17:46 WIB
Libur Idul Adha, Ratusan Penumpang Padati Terminal Kalideres
Libur panjang Idul Adha, ratusan penumpang padati Terminal Kalideres. (MPI/Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah calon penumpang memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (27/6/2023) sore. Para penumpang yang mayoritas perantau tersebut memanfaatkan momentum libur Idul Adha 1444 Hijriah untuk pulang kampung halaman.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan penumpang tengah menunggu keberangkatan bus di ruang tunggu. Mereka tampak membawa koper dan kardus oleh-oleh untuk sanak keluarga di kampung.

Kantong-kantong loket terlihat dipenuhi calon penumpang yang hendak antre membeli tiket. Mayoritas calon penumpang itu diketahui ingin pergi dengan tujuan sejumlah kota di Sumatera dan Jawa Tengah.

Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen mengatakan, jumlah penumpang yang tercatat hingga Selasa (27/6) sore mencapai hingga 453 orang. Jumlah ini diprediksi naik hingga malam hari nanti.

"Untuk hari ini sampai dengan pukul 16.00 WIB, penumpang yang sudah diberangkatkan sebanyak 453 orang. Kemungkinan nanti malam bisa mencapai 1.000 orang ya," kata Revi kepada wartawan, Selasa.

Menurut Revi, kenaikan jumlah penumpang menjelang libur Idul Adha tahun ini terlihat sejak Minggu (25/6/2023). Mayoritas penumpang pergi ke Sumatera dengan tujuan ke Padang, Palembang, Bengkulu, dan Lampung.

"Kalau pada hari biasa penumpang itu hanya 300, sampai 350 orang. Tapi saat ini mungkin bisa mencapai 1.000 orang, karena memang hari ini hari terakhir aktivitas bekerja. Kemungkinan akan terus bertambah," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement