Duh! Limbah Kotoran Sapi Timbulkan Bau Menyengat di Pancoran

JAKARTA - Warga Jalan Cikoko Barat III, Kelurahan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, mengeluhkan limbah kotoran sapi yang berada di sekitar permukiman mereka. Pasalnya, limbah tersebut mengeluarkan bau yang cukup menyengat.

“Permasalahan limbah sapi ini sudah berlangsung selama 21 tahun atau sejak 2002. Namun hingga saat ini tidak menemukan solusinya,” ujar salah satu warga, Hasan Alhabsy di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Dikatakannya, kotoran sapi mulai muncul di jalan antara RT 05 dan RT 07 RW 05 Kelurahan Cikoko. Akibatnya, air selokan terlihat berwarna hijau tua kecokelatan. Selain itu, selokan air di lokasi jadi mampet, karena airnya tak mengalir. Bahkan, ada selokan yang menunjukkan genangan kotoran sapi.

“Saya sudah berulang kali mengeluhkan persoalan kotoran sapi ini. Apalagi istrinya saya sedang hamil dan sangat sensitif akan bau. Saya terpaksa bawa istri ke rumah sakit karena demam tinggi,” keluhnya.

"Atas dasar itu lah saya melaporkan ke pihak RT ke RW. Kan ibu hamil kalau demam sangat rawan, bisa keguguran, bisa janinnya cacat,"sambungnya.

Namun kata dia, laporan tersebut tak ada kemajuan, dia pun melapor ke pihak kelurahan dan juga menyambangi peternakan sapi tersebut.

“Saya datangi orangnya juga ke lokasi. Tidak bisa diomongin baik-baik. Akhirnya dimediasi kelurahan,"ujar Hasan.

Dikatakan Hasan, pemilik peternakan merupakan orang lama di lingkungan permukiman. Oleh karena itu, banyak warga yang tak berani protes adanya peternakan tersebut.