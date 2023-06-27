Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar Ajak Warga Pulau Pari Tingkatkan UMKM

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |19:23 WIB
Relawan Ganjar Ajak Warga Pulau Pari Tingkatkan UMKM
Relawan Ganjar ajak warga Pulau Pari tingkatkan UMKM (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Srikandi Ganjar Jabodetabek menggelar pelatihan pembuatan kerupuk ikan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Perwakilan Srikandi Jabodetabek Intan Permata Sari mengatakan, pelatihan digelar lantaran terinspirasi sosok Ganjar Pranowo yang sangat mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Ide dari ini semuanya kita ngambil dari referensi Pak Ganjar Pranowo, di mana Pak Ganjar Pranowo itu sangat pro dan mendukung kegiatan UMKM. Jadi, untuk memajukan kegiatan UMKM yang ada di Pulau Pari ini," ujar Intan, Selasa (27/6/2023).

Menurut dia, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kaum milenial yang ada di Pulau Pari karena dapat memicu daya tarik generasi muda tersebut di bidang UMKM.

Selain menambah wawasan dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada, generasi milenial juga dinilai dapat lebih giat lagi dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerahnya.

Sehingga Pulau Pari tidak hanya dikenal dari segi pariwisatanya saja, namun juga dikenal dari segi makanan khasnya. Seperti oleh-oleh kerupuk ikan, keripik sukun, ikan asin, dan dodol dari olahan rumput laut.

"Semoga UMKM yang ada di Pulau Pari ini makin maju, makin dikenal masyarakat luar, tidak dari pariwisata lokal doang, tetapi seluruh Indonesia mengenal, kalau bisa maju sampai ke mancanegara," kata Intan.

"Harapan kami (pelatihan ini) bisa mengangkat UMKM yang ada di Pulau Pari dan bisa meningkatkan daya jual oleh-oleh khas dari Pulau Pari," lanjut dia.

Telusuri berita news lainnya
