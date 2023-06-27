Cerita Perantau Asal Tegal Pulang Kampung Lebaran Idul Adha Demi Melihat Ibu

JAKARTA - Sejumlah calon penumpang memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (27/6/2023) sore.

Para penumpang mayoritas perantau tersebut memanfaatkan momentum libur Idul Adha 1444 Hijriah untuk pulang ke kampung halaman.

Pantauan di lokasi, ratusan penumpang tengah menunggu keberangkatan bus di ruang tunggu. Mereka tampak membawa koper dan kardus oleh-oleh untuk sanak keluarga di kampung halaman.

Kantong-kantong loket pun terlihat dipenuhi calon penumpang yang hendak antre membeli tiket. Mayoritas calon penumpang itu diketahui ingin pergi ke tujuan kota di Sumatera dan Jawa Tengah.

Salah seorang perantau, Taufik (31), mengatakan, dirinya sengaja ingin pulang ke kampung halamannya di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Pria yang bekerja sebagai driver ekspedisi itu mengatakan bahwa mendapat cuti bersama dari perusahaannya selama 3 hari.

Dia ingin mudik saat Idul Adha demi bisa melihat ibunya di kampung halaman.

"Silaturahmi aja. Tiap lebaran mah pasti pulang. Kan orangtua masih ada," ucapnya kepada wartawan di Terminal Kalideres, Selasa.

Taufik berangkat bersama istri dan anaknya menggunakan jasa armada PO. Pebepe. Kepada wartawan, dirinya "mengaku baru kali pertama pulang kampung melalui Terminal Kalideres.