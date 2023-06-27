Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT ke-77 Bhayangkara, Pasukan Gegana Brimob Ziarah ke Makam Jenderal Hoegeng

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:05 WIB
HUT ke-77 Bhayangkara, Pasukan Gegana Brimob Ziarah ke Makam Jenderal Hoegeng
Gegana ziarah ke makam mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Pasukan Gegana Korps Brimob Polri menggelar ziarah ke makam mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso di Taman Makam Giri Tama, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Kegiatan ziarah ini dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-77 pada 1 Juni 2023.

"Hari ini merupakan salah satu rangkaian dari Hari Bhayangkara ke-77. Hari ini kita melaksanakan ziarah di beberapa makam para mantan Kapolri, salah satunya Pak Hoegeng, Kapolri ke-5. Kebetulan saya sebagai inspektur upacara," kata Kakorsabhara Polri Irjen Pol Priyo Widyanto, Selasa (27/6/2023).

Kata dia, tidak ada yang tidak mengenal sosok Jenderal Hoegeng lantaran dirinya merupakan sosok Kapolri memiliki integritas yang tidak perlu diragukan lagi pada masanya.

"Beliau dikenal dengan polisi yang jujur, bersih dan berani. Bahkan, bukan saja pada saat beliau menjabat sebagai Kapolri, banyak jabatan-jabatan di pemerintahan sebelum beliau yang menjadi Kapolri yang dilalui dengan style yang sama. Beliau pernah menjadi menteri sekretaris kabinet, menteri iuran negara, pernah menjadi kepala jabatan imigrasi. Kita berharap, di institusi kepolisian ini kelak suatu saat ada yang mirip-mirip Pak Hoegeng," ungkapnya.

"Bukan hanya di Polri, di Indonesia. Dia (Hoegeng) bukan hanya dikenal di Polri, di seluruh Indonesia. Bahkan Gus Dur itu dalam jokesnya itu menyampaikan hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap. Satu patung polisi, dua polisi tidur dan Pak Hoegeng. Sampai demikian kuatnya orang mengenal sosok Pak Hoegeng," sambung Priyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement