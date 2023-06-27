Jasad Bayi Mengambang di Aliran Kali Cipinang, Dikira Boneka

JAKARTA - Jasad bayi laki-laki ditemukan mengambang di aliran Kali Cipinang yang terletak di Jalan Sumur Jambu RT 06/07, Makasar, Jakarta Timur. Jasad bayi tersebut awalnya dikira boneka sehingga ditemukan oleh anak-anak yang tengah bermain di turap kali.

Ketua RT 006/RW 07 Kelurahan Makasar, Sangadi mengatakan, sejumlah anak-anak yang tengah bermain itu melapor ke orang tuanya mereka melihat boneka. Namun, saat diperiksa oleh warganya, Sangadi menyampaikan ternyata itu jasad bayi laki-laki.

"Saya dapat laporan sekitar jam 13.30 WIB. Kalau melihat kondisinya sudah dua hari itu jasadnya. Setelah mengecek lokasi, saya hubungi FKDM untuk berkoordinasi dengan Polsek Makassar, Babhinsa dan Damkar Jaktim," ujar Sangadi di lokasi, Selasa (27/6/2023).

Sangadi mengatakan warganya terkejut dengan penemuan bayi tersebut lantaran tidak adanya bau busuk yang tercium. Dia pun mengatakan warganya selama melintasi turap Kali tidak menemukan keanehan atau penampakan jasad bayi tersebut.

"Semalam agak tinggi airnya, kemungkinan dari jauh jasadnya. Kalau air stabil, diduga masih wilayah sini sepertinya. Ini sepertinya dari luar RT 6, ditambah sudah busuk kondisinya," jelas Sangadi.

Sementara itu, Kanit Reskrim Makasar, Iptu Mochamad Zen menyampaikan jasad bayi laki-laki tersebut diperkirakan berusia lebih dari tiga hari. Guna melakukan evakuasi jasad bayi tersebut, Zen mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Damkar Sektor Makasar.

"Saat ini mayat bayi telah dibawa ke RS Polri untuk visum, dan kasus ditangani oleh Polsek Makasar untuk penyelidikan lebih lanjut," ujar Zen saat dihubungi.