Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Serahkan 10 Ekor Sapi Kurban ke Polda Metro Jaya

Erfan Maaruf , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:19 WIB
MNC Peduli Serahkan 10 Ekor Sapi Kurban ke Polda Metro Jaya
MNC Peduli serahkan hewan kurban ke Polda Metro Jaya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan 10 ekor sapi kurban kepada Direktorat Resere Narkoba Polda Metro Jaya. Selain Polda Metro, hewan kurban sapi juga disumbangkan pada Polres di jajaran Polda Metro Jaya.

Pemberian 10 ekor sapi kepada Ditkrimum Polda Metro Jaya tersebut diserahkan perwakilan MNC Peduli yang menjabat sebagai Direktur Litigasi MNC Gabriel Mahjudin, kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi.

"Hari ini kami mewakili MNC Peduli disalurkan melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ada 10 sapi. Seperti tahun lalu sama 10 sapi. Sapinya sudah diserahkan," kata Gabriel di Polda Metro Jaya, Selasa (27/6/2023).

Gabriel mengatakan, dari keterangan yang disampaikan Dirkrimum Hengki Haryadi, nantinya hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada masjid atau mushola di daerah-daerah yang membutuhkan. Meski demikian, MNC Peduli manyerahkan distribusi seluruh kepada Polda Metro Jaya.

"Yang pasti bukan daerah sini yang banyak orang mampu. Nanti biar Polda Metro yang ngatur kalau untuk disumbangkan ke mana saya percayakan kepada Polda Metro," jelasnya.

Selain di Polda Metro Jaya, Gabriel mewakili MNC Peduli juga menyerahkan sapi kurban di bebera titik lain seperti satu ekor Polsek Menteng, 1 ekor sapi kurban di Polres Metro Jakarta Selatan 1, satu ekor sapi di Jakarta Barat, dan satu sapi di Jakarta Pusat.

"Tahun ini lebih banyak dari tahun lalu ada hampir 100 ekor," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600/mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152205/mnc_peduli_borong_5_penghargaan_diakui_jadi_pelopor_ekonomi_sirkular-3952_large.jpg
MNC Peduli Borong 5 Penghargaan, Diakui Jadi Pelopor Ekonomi Sirkular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152203/mnc_peduli_raih_5_penghargaan_nusantara_csr_awards_2025-ajkQ_large.jpg
MNC Peduli Raih 5 Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/1/3145354/mnc_peduli_salurkan_hewan_kurban_ke_ponpes_nurul_iman_jakarta_selatan-pYJt_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban ke Ponpes Nurul Iman Jakarta Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement