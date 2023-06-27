MNC Peduli Serahkan 10 Ekor Sapi Kurban ke Polda Metro Jaya

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan 10 ekor sapi kurban kepada Direktorat Resere Narkoba Polda Metro Jaya. Selain Polda Metro, hewan kurban sapi juga disumbangkan pada Polres di jajaran Polda Metro Jaya.

Pemberian 10 ekor sapi kepada Ditkrimum Polda Metro Jaya tersebut diserahkan perwakilan MNC Peduli yang menjabat sebagai Direktur Litigasi MNC Gabriel Mahjudin, kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi.

"Hari ini kami mewakili MNC Peduli disalurkan melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ada 10 sapi. Seperti tahun lalu sama 10 sapi. Sapinya sudah diserahkan," kata Gabriel di Polda Metro Jaya, Selasa (27/6/2023).

Gabriel mengatakan, dari keterangan yang disampaikan Dirkrimum Hengki Haryadi, nantinya hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada masjid atau mushola di daerah-daerah yang membutuhkan. Meski demikian, MNC Peduli manyerahkan distribusi seluruh kepada Polda Metro Jaya.

"Yang pasti bukan daerah sini yang banyak orang mampu. Nanti biar Polda Metro yang ngatur kalau untuk disumbangkan ke mana saya percayakan kepada Polda Metro," jelasnya.

Selain di Polda Metro Jaya, Gabriel mewakili MNC Peduli juga menyerahkan sapi kurban di bebera titik lain seperti satu ekor Polsek Menteng, 1 ekor sapi kurban di Polres Metro Jakarta Selatan 1, satu ekor sapi di Jakarta Barat, dan satu sapi di Jakarta Pusat.

"Tahun ini lebih banyak dari tahun lalu ada hampir 100 ekor," tambahnya.