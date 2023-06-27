Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Serahkan Hewan Kurban ke Sejumlah Polsek dan Polres di Polda Metro Jaya

Erfan Maaruf , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:41 WIB
MNC Peduli Serahkan Hewan Kurban ke Sejumlah Polsek dan Polres di Polda Metro Jaya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Selain memberikan 10 hewan kurban sapi ke Polda Metro Jaya, MNC Peduli juga menyalurkan hewan kurban ke polsek hingga polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Direktur Litigasi MNC Gabriel Mahjudin mengatakan bahwa pihaknya juga menyerahkan sapi kurban di bebera titik lain seperti satu ekor Polsek Menteng, 1 ekor sapi kurban di Polres Metro Jakarta Selatan 1, satu ekor sapi di Jakarta Barat dan satu sapi di Jakarta Pusat.

"Hari ini kami mewakili MNC Peduli disalurkan melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ada 10 sapi. Seperti tahun lalu sama 10 sapi. Sapinya sudah diserahkan," kata Gabriel di Polda Metro Jaya, Selasa (27/6/2023).

Adapun 10 ekor sapi kurban MNC Peduli diserahkan kepada Direktorat Resere Narkoba Polda Metro Jaya.

Pemberian 10 ekor sapi diterima Ditkrimum Polda Metro Jaya tersebut dan diserahkan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi.

Gabriel mengatakan, dari keterangan yang disampaikan Dirkrimum Kombes Pol Hengki Haryadi, nantinya hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada masjid atau mushola di daerah-daerah yang membutuhkan.

Halaman:
1 2
      
