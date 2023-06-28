Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim SAR TNI Berhasil Evakuasi Seluruh Korban Pesawat SAM Air Jatuh di Pegunungan Papua

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:08 WIB
Tim SAR TNI Berhasil Evakuasi Seluruh Korban Pesawat SAM Air Jatuh di Pegunungan Papua
Foto: Puspen TNI
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR TNI Gabungan berhasil mengangkat seluruh korban musibah pesawat SAM Air di Puncak Pegunungan Papua, dengan menggunakan Helly Caracal TNI AU.

Informasi itu diungkap Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono melalui keterangan tertulis pada Selasa (27/06/2023).

“Enam Personel tim evakuasi yang terdiri dari tiga personel Kopasgat dan tiga personel Basarnas telah berhasil mengangkat korban dengan cara rappeling dari Helicopter Caracal,” ujar Kapuspen TNI.

BACA JUGA:

Ini Pemilik Maskapai SAM Air yang Jatuh di Pegunungan Papua 

Saat ini jenazah dari jatuhnya pesawat SAM Air dibawa ke RS Wamena untuk dilakukan ante mortem atau identifikasi korban.

Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air dengan nomor penerbangan PK-SMW pada 23 Juni 2023 jatuh di hutan belantara Papua Pegunungan. Pesawat tersebut membawa enam orang penumpang, termasuk pilot dan kopilot. Seluruh korban meninggal dunia.

(Qur'anul Hidayat)

      
