Mengenal Sejarah Muhammadiyah yang Rayakan Idul Adha Hari Ini

JAKARTA - Warga Muhammadiyah merayakan Idul Adha 1444 H pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023. Berbeda dengan pemerintah yang menetapkan Idul Adha 1444 H jatuh pada besok, Kamis 29 Juni 2023.

Apa itu Muhammadiyah? melansir dari laman Muhammadiyah.or.id, pada 8 Dzulhijah 1330 H atau 18 November 1912 M merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah.

Saat itu lahirlah sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia.

Gerakan ini didirikan seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta.

Secara bahasa, ”Muhammadiyah” berarti ”pengikut Nabi Muhammad”. Adapun penggunaan kata ”Muhammadiyah” dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad.

Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam.

Tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan Nabi Muhammad SAW agar dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam.

Sehingga ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan menifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Usai menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air.