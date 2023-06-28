Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Wartawan Alami Sejumlah Keanehan saat Bersama Gus Dur

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:00 WIB
Kisah Wartawan Alami Sejumlah Keanehan saat Bersama Gus Dur
Gus Dur (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah orang kerap bercerita mengalami keanehan maupun kejadian luar biasa saat bersama KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Bahkan, banyak pihak yang menilai bahwa Gus Dur sebagai seorang wali yang mempunyai kelebihan dibandingkan manusia lainnya.

Pemikiran tersebut sempat menyelinap di benak mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh. Sampai suatu hari saat pria asal Jombang, Jawa Timur itu mengalami langsung pengalaman sehari bersama Gus Dur.

Barulah mantan jurnalis media nasional ini mengakui keistimewaan dari cucu pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari tersebut.

Medio tahun 1995, Imam berkunjung ke Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Ia masuk perlahan ke ruangan Gus Dur. "Wah, Mas Imam pakai mobil baru, ya?" sapa Gus Dur.

Imam sontak terkejut karena selain tahu kedatangannya, Gus Dur tahu Imam tadi mengendarai mobil baru. "Ya, Gus, Alhamdulillah," ujarnya sembari menutupi rasa kaget.

Setelah sekitar satu jam berbincang, Imam berniat pamit menuju tempat kerjanya di bilangan Kedoya, Jakarta Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Karomah Gus Dur Wartawan Gus Dur
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement