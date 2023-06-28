Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Gus Dur Bermimpi Bertemu Bung Karno saat Tertidur dalam Penataran P4

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:31 WIB
Cerita Gus Dur Bermimpi Bertemu Bung Karno saat Tertidur dalam Penataran P4
Gus Dur (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris yang mampu membuat siapa saja tertawa mendengar celotehannya.

Salah satunya humor Gus Dur diceritakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui akun twitter pribadinya.

Mahfud menceritakan jika Gus Dur tertidur pada saat penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).

Saat tidur dalam penataran P4 itu, Gus Dur dibangunkan oleh penatar. Ia lantas ditanya tentang konsep demokrasi. Dengan santainya, Gus Dur kemudian bangun dan mengatakan bahwa ia bermimpi bertemu dengan Presiden pertama RI, Ir Soekarno.

“Saya baru bermimpi bertemu dengan Bung Karno dan menceritakan kepada saya tentang konsep demokrasi,” kata Gus Dur dikutip Mahfud.

Mendengar pernyataan Gus Dur yang aneh dan nyeleneh itu, penatar merasa heran. “Ini serius. Jangan bicara mimpi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
