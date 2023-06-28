Tokoh Ansor Bersaksi soal Pengganyangan PKI pada 1965

BLITAR - Penyampaian informasi yang tidak secepat masa kini membuat kabar penculikan tujuh Jenderal terkait G30S PKI diterima terlambat di berbagai daerah.

"Kita memang terlambat menerima kabar adanya Gerakan 30 September 1965. Memang saat itu tidak banyak saluran informasi seperti sekarang," ujar Chudlori Hasyim (83), bekas Pimpinan Ansor Nahdlatul Ulama (NU) Blitar, saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, pada 2015 silam.

Saat itu, Chudlori terlihat bugar. Perawakanya jangkung, tinggi, dan besar dibandingkan kebanyakan orang Indonesia. Nada bicaranya juga lantang. Setiap kalimat yang terucap penuh dengan tekanan. Ia juga masih piawai melontarkan candaan. Guyonan khas warga nahdliyin.

"Ansor Zaman 1965 jelas lebih kuat dan gagah. Tidak seperti Ansor zaman sekarang," ucapnya.

Ayah empat anak dan kakek enam cucu itu adalah salah satu penggagas sekaligus pendiri Barisan Ansor Serba Guna (Banser) NU.