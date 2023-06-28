Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sholat Idul Adha 1444 H, Warga Muhammadiyah Padati Pusat Dakwah Jakarta Pusat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |06:46 WIB
Sholat Idul Adha di Pusat Dakwah Jakpus. (Foto: Riyan Rizki)
Sholat Idul Adha di Pusat Dakwah Jakpus. (Foto: Riyan Rizki)
JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Sholat Idul Adha 1444 Hijriah di halaman Kantor PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/6/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, para jamaah terlihat sudah hadir berbondong-bondong sejak pukul 5.50 WIB. Jamaah sudah memenuhi saf, baik saf bagian pria maupun wanita.

BACA JUGA:

Mengenal Sejarah Muhammadiyah yang Rayakan Idul Adha Hari Ini 

Gema takbir pun bergema mengiringi khidmatnya para jamaah di momen Idul Adha pada 2023. Terlihat juga para jamaah mengisi bahu jalan hingga turun ke badan jalan untuk mengikuti jalannya ibadah Sholat Idul Adha.

Sementara untuk lalu lintas sendiri di jalan Menteng Raya ini menggunakan 1 lajur dikarenakan jalur di sebelahnya ditutup untuk dipergunakan bagi para jamaah yang ingin beribadah.

Ada pun yang akan bertugas sebagai khatib atau imam Salat Idul Adha 1444 Hijriah pagi ini adalah KH. Endang Mintardja, selaku Wakil Sekretaris Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Sementara ceramah yang akan disiarkan adalah 'Model Beragama Nabi Ibrahim Alaihissalam'.

Sebagai informasi, Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah tepat pada Rabu 28 Juni 2023. Sementara pemerintah menetapkan Idul Adha jatuh pada Kamis 29 Juni 2023.

(Qur'anul Hidayat)

      
