Ketum PAN: Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 H untuk Warga Muhammadiyah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN ) Zulkifli Hasan memberikan ucapan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah/2023 M kepada warga Muhammadiyah yang merayakan pada, Rabu (28/6/2023).

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga mengajak agar perayaan Idul Adha 1444 Hijriah ini dapat dimaknai dalam konteks tasamuh yakni toleransi dan ukhuwah islamiyah atau persaudaraan islam.

“Ucapan yang sama juga ditujukan bagi warga masyarakat yang berhari raya bersama dengan Muhammadiyah. Perayaan Idul Adha ini harus dimaknai dalam konteks tasamuh (toleransi) dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam),” kata Zulkifli Hasan, Selasa (27/6/2023) malam.

Zulkifli Hasan juga menilai bahwa perbedaan hari raya Idul Adha 1444 H merupakan hal yang lumrah dan sudah sering terjadi di Indonesia. Zulkifli Hasan meminta agar perbedaan hari raya Idul Adha di tahun 2023 tak perlu dibesar-besarkan.

"Sejalan dengan itu, perayaan idul Adha harus didasari atas sikap toleransi dan persaudaraan. Persaudaraan di antara sesama umat Islam sangat diperlukan dalam membangun peradaban yang lebih baik. Umat Islam Indonesia harus mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan umat Islam negara lain,” jelas Zulkifli Hasan.

Menteri Perdagangan (Mendag) RI ini turut mengapresiasi keputusan pemerintah yang menyetujui usulan Muhammadiyah agar cuti bersama ditetapkan dari tanggal 28-30 Juni 2023.