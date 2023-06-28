Humor Gus Dur: Banyak Pesantren di Jatim, Mengapa Ada Teroris?

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sering dimintai pendapat soal peristiwa dan isu nasional oleh para wartawan. Agar sesi wawancara tidak terlalu tegang, Presiden RI ke-4 tersebut melemparkan candaan.

Saat seorang teroris tertangkap di Kota Malang, Jawa Timur, Gus Dur menjadi buruan para wartawan. Usai sholat Jumat, ia langsung ditodong untuk wawancara.

"Gus, mengapa di Jawa Timur banyak teroris? Padahal banyak pesantren di sana?" tanya seorang jurnalis.

"Mereka salah alamat sih, coba kalau ke Jogja pasti dapat Salak Pondoh. Kalau di Jawa Timur banyak yang salah pondok, jadinya ya begitu," jawab Gus Dur disambut tawa wartawan.

Pelesetan tadi ternyata bersambung dengan percakapan hangat Gus Dur dengan para jurnalis.

"Ngomong-ngomong dulu saat jadi santri di Jogja saya suka Salak Pondoh. Sampai-sampai saya ngambil dari kebun orang," ucap Gus Dur membuka obrolan.