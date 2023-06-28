Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini Pemerintah Umumkan Keputusan soal Polemik Al Zaytun

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:16 WIB
Hari Ini Pemerintah Umumkan Keputusan soal Polemik Al Zaytun
Panji Gumilang.(Antara)
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, keputusan terkait tindak lanjut polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun akan diumumkan pemerintah pusat, pada hari ini, Rabu (28/6/2023).

Ridwan Kamil menjelaskan, keputusan yang diambil Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD akan mengacu pada laporan yang disusun tim investigasi bentukan Pemprov Jabar. Tim ini juga digawangi MUI Jabar dan tugasnya berakhir kemarin.

"Al-Zaytun besok (hari ini-red) Pak Menko Polhukam akan presscon terkait Al-Zaytun," kata Ridwan Kamil, Selasa (27/6/2023).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini memastikan, Mahfud MD sudah mengantongi sejumlah tindakan atas polemik Ponpes Al-Zaytun. Namun, ia enggan menyampaikan tindakan itu lantaran bukan lagi kewenangannya.

"Saya tidak bisa mendahului karena komentar saya akan sama," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar, Iip Hidajat mengatakan, Panji Gumilang telah memberikan jawaban pada tim investigasi yang dilayangkan pada Jumat pekan kemarin.

"Tertulis, jadi kemarin kami menerima tim urusan dari Panji Gumilang itu ada tiga orang menyampaikan jawaban tertulis dan itu sudah kami terima," kata Iip.

