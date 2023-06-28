Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah 4 Ajudan Selamatkan Soekarno dari Sasaran Tembak saat Sholat Idul Adha

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:38 WIB
Kisah 4 Ajudan Selamatkan Soekarno dari Sasaran Tembak saat Sholat Idul Adha
Soekarno. (Foto: Wikipedia)
JAKARTA - Percobaan pembunuhan beberapa kali dilancarkan pada Soekarno. Salah satu yang paling terkenal adalah kejadian saat Idul Adha pada 14 Mei 1962.

Percobaan pembunuhan itu berhasil digagalkan oleh aksi heroik para ajudan Presiden Pertama Indonesia itu. Siapa saja mereka?

Kejadian yang menggemparkan itu terjadi saat Bung Karno tengah menjalankan sholat bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.

Salah satu simpatisan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), Sanusi Firkat menembakkan pistolnya ke arah Bung Karno saat tengah Salat Ied di halaman Istana Negara.

Beruntung usaha pembunuhan itu gagal berkat reaksi cepat beberapa ajudan presiden, Mangil Martowidjojo, Amoen Soedradjat, Abdul Karim dan Soesilo.

 BACA JUGA:

Mangil yang kala itu merupakan Perwira Tinggi Polisi dari Detasemen Kawal Presiden bersama tiga anak buahnya, segera menerjang Sanusi, salah satu loyalis tokoh DI/TII, SM. Kartosoewirjo.

"Sewaktu umat sedang dalam posisi rukuk, terdengar teriakan keras, seseorang menyerukan takbir. Dari sudut mata saya, nampak dengan sekelebatan, tangan kanan seseorang mengacungkan pistol. Saya langsung lari ke depan, meloncat untuk bisa melindungi Bapak (Bung Karno),” ungkap Mangil dalam buku ‘Kesaksian Mangil tentang Soekarno’

Halaman:
1 2
      
