Menko PMK Sarankan Warga Muhammadiyah Sembelih Hewan Kurban Besok

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy, menyarankan umat Muhammadiyah yang melaksanakan sholat Idul Adha hari ini untuk memotong hewan kurban pada Kamis (29/6/2023).

"Saya menyarankan untuk sholat Idul Adha hari ini supaya tidak langsung melakukan penyembelihan kurban," kata Muhadjir kepada wartawan di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/6/2023).

Hal ini pun dimaksudkan, kata dia, agar ada keseragaman dengan umat muslim yang menyelenggarakan sholat Idul Adha pada Kamis atau mengikuti pemerintah.

"Jadi penyembelihan kurbannya besok bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang melaksanakan Idul Adha besok ya, biar lebih kompak," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy hadir mengikuti ibadah Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Muhadjir tiba sekira pukul 06.22 WIB. Terlihat ia hadir dengan menggunakan baju koko berwarna putih, menggunakan sarung warna biru dan peci berwarna hitam.

BACA JUGA: Ribuan Jamaah Sholat Idul Adha di Pamedan Pura Mangkunegaran

Dalam momen Idul Adha kali ini, Muhadjir mengatakan memilih untuk menjadi jamaah ketimbang menjadi khatib lantaran dia ingin lebih khusyuk mendengar ceramah.

"Saya kira Idul Adha hari ini akan berjalan lancar begitu juga yang menyelenggarakan Idul Adha besok," kata dia kepada wartawan.