Wapres Ma'ruf Amin Kurban Sapi Limosin Seberat 1,1 Ton di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyerahkan sapi kurban ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Sapi jenis Limousin dengan berat 1.154 Kg ini telah berada di Masjid Istiqlal dan diterima Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat Masjid Istiqlal yang juga sebagai Plt Ketua Harian Badan Pelaksana Masjid Istiqlal, Laksma TNI (Purn) Asep Saepudin, pada Selasa (27/6/2023).

BACA JUGA: Menko PMK Sarankan Warga Muhammadiyah Sembelih Hewan Kurban Besok

“Rencananya, secara resmi sapi kurban tersebut akan diserahkan langsung oleh Wapres usai menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal kepada panitia kurban pada Kamis (29/6),” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya, Rabu (28/6/2023).

Selain di Masjid Istiqlal, Masduki mengatakan Wapres akan menyerahkan sebanyak 56 hewan kurban sapi dan 10 ekor kambing di sekitar Jakarta Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).