HOME NEWS NASIONAL

Cegah Korupsi, Polri Pantau Proyek Jalan dari Dana PEN

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:36 WIB
Cegah Korupsi, Polri Pantau Proyek Jalan dari Dana PEN
Cegah korupsi, Polri pantau proyek jalan dan Dana PEN. (Ist)
JAKARTA - Polri melalui Satgassus Pencegahan Korupsi memantau hasil pekerjaan proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi, Yudi Purnomo Harahap menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait peran aktif dalam upaya mencegah terjadinya korupsi atau penyelewengan pada proyek pemerintah yang dibiayai oleh program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) pasca-Covid 19.

"Sebagaimana diketahui, proyek infrastruktur dalam hal ini pembangunan jalan rawan terjadinya tindak pidana korupsi dalam berbagai modus misal menurunkan spek tidak sesuai kontrak, suap menyuap, atau gratifikasi yang nantinya bisa menimbulkan kerugian negara dengan dampak hasil pekerjaan jalan tidak bisa bertahan lama dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendukung usaha perekonomian dan kegiatan sosial mereka," kata Yudi kepada awak media, Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Ia menyebut, peran Polri dalam melakukan pemantauan ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah yang diharapkan akan berdampak positif bagi lancarnya serta tercapainya maksud dan tujuan program tanpa adanya kebocoran anggaran.

