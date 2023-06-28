Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat : Arah Dukungan Jokowi Sangat Clear ke Ganjar

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:49 WIB
Pengamat : Arah Dukungan Jokowi Sangat Clear ke Ganjar
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin. (MPI/Bachtiar Rojab)
JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin,menelaah pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal memenangkan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang di acara Bulan Bung Karno.

Menurut Ujang, Jokowi merupakan sosok leadership yang juga memiliki gerbong yang panjang. Termasuk, bisa menentukan arah relawannya.

"Dia punya relawan, dan jangan lupa bahwa beliau adalah kader partai, tapi jiwanya darahnya ibaratnya kalau dibelah pasti dia merah," ujar Ujang dalam acara Talk Politics With Reinhard Sirait, Senin (26/6/2023).

Kalau kita melihat secara psikologis, kata Ujang, arah dukungan Jokowi sudah benar-benar mencerminkan ke Ganjar Pranowo.

"Arah dukungan Pak Jokowi itu sangat clear kepada Pak Ganjar. Kedua secara ideologis, figur Bu Megawati apalagi Pak Jokowi, Pak Ganjar ini kan tidak bisa ditafsirkan lagi bahwa dia ideologinya sangat clear mengikuti jejak langkah Bung Karno," ujarnya.

"Ditambah dengan pidato Pak Jokowi bahwa ya ini tidak perlu diinterpretasikan lebih lanjut lagi, tidak perlu diperlebar lagi. Artinya bahwa memang arah dukungan Pak Jokowi adalah ke Pak Ganjar," sambungnya.

Jangan lupa, kata Ujang, menurut Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, dari mulai Wali Kota, Gubernur hingga Presiden, Jokowi selalu disokong oleh PDIP.

Halaman:
1 2
      
