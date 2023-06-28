Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Literasi Digital Perlu Diperkuat, Ribuan Berita Hoaks Tersebar Selama Pandemi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:52 WIB
Literasi Digital Perlu Diperkuat, Ribuan Berita Hoaks Tersebar Selama Pandemi
Foto: ist
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencatat lebih dari 2.300 isu hoaks Covid-19 tersebar di media sosial, selama pandemi dari Januari 2020 hingga Juni 2023.

Banyaknya hoaks tersebut menimbulkan masalah dalam penanggulangan Covid-19, antara lain keengganan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, persepsi bahwa pandemi hanyalah konspirasi, dan lain sebagainya.

Sekitar 48 persen warga terbilang rentan serangan hoaks, karena belum mampu bedakan hoaks dari informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Sementara, 37 persen warga melaporkan mengidentifikasi hoaks di gawai dalam beberapa bulan terakhir.

Oleh karena itu, agar tidak menyesatkan, edukasi anti hoaks harus terus digalakkan. Apalagi perilaku sehat belum terbangun kuat.

Koordinator Pokja RCCE (Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat) Rizky Ika Syafitri, mengatakan bahwa maraknya peredaran hoaks di Indonesia sangat berpengaruh pada perilaku pencegahan penularan Covid-19 termasuk vaksinasi.

“Hoaks juga memicu keraguan masyarakat terhadap layanan kesehatan esensial lainnya, seperti imunisasi rutin untuk anak,”ujarnya, Rabu (28/6/2023).

Pokja RCCE melihat kebutuhan mendesak untuk memperkuat penanganan hoaks, dengan keterlibatan pemangku kepentingan.

“Yakni pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, praktisi, praktisi, anak muda dan sektor swasta,” tandasnya.

Beragam bentuk kerja bersama terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk melawan hoaks atau infodemik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hoaks Covid-19 Pandemi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173507//tbc-gCqv_large.jpg
Tekan Kasus Kematian Akibat TBC, Kolaborasi Pusat-Daerah Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172584//bbm-VFhm_large.jpg
Heboh Pembelian Dibatasi dan Penunggak Pajak Tak Bisa Isi BBM, Pertamina: Itu Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/614/3169752//medsos-THyx_large.jpg
Marak Hoaks di Medsos, Ini Kunci Umat Islam Hadapinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/16/3168830//lukisan_yang_menggambarkan_wabah_justinian-UABV_large.jpg
Setelah 1.500 Tahun, Misteri Penyebab Pandemi Pertama di Dunia Akhirnya Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3168012//tni-PCFs_large.jpg
TNI Bakal Proses Hukum Penyebar Narasi Hoaks saat Demo Rusuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3168015//demo_ricuh-w9aX_large.jpg
5 Hoaks Kaitkan TNI dengan Demo, dari Intel BAIS Provokator hingga Serangan Markas Brimob
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement