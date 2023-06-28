PDIP: Ganjar Pranowo Sosok Paling Tepat Pahami Ajaran Bung Karno

JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat buka-bukaan soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai mendukung penuh langkah Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024 nanti.

Hal tersebut dikatakan Djarot dalam acara Talk Politics With Reinhard Sirait di Inews Tower, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

"Apa yang sudah dirasakan oleh Pak Jokowi atau 2 periode ini, ini harus tetap dilanjutkan, diteruskan. Karena, Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa dalam peringatan Bulan Bung Karno itu, jangan warisi abu, tapi warisi apinya," ujar Djarot di lokasi.

Ia menambahkan, berhembusnya dukungan Jokowi ke Ganjar bukan semata-mata karena dalam naungan satu partai. Namun, Ganjar dinilai sebagai salah satu tokoh yang bisa melanjutkan perjuangan Bung Karno termasuk cita-cita dari Jokowi sendiri.

"Yang paling tepat yang bisa memahami untuk mengambil spiritnya dari ajaran Bung Karno itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Saya yakin sudah disiapkan juga oleh Pak Jokowi, bagaimanapun juga bahwa Pak Jokowi memiliki tanggung jawab moral," ujarnya.

"Supaya setelah beliau selesai ini akan sudah diletakan untuk bisa diteruskan apa yang masih kurang bisa diperbaiki sehingga ada percepatan, di dalam Indonesia ke depan," sambungnya.