Wapres Ma'ruf Amin Bakal Sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akan melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (29/6/2023). Wapres juga akan melaksanakan kurban sapi di sana.

Sebagaimana diketahui, sapi jenis limosin dengan berat 1.154 kg yang akan dikurbankan itu telah berada di Masjid Istiqlal. Kurban itu diterima Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat Masjid Istiqlal yang juga Plt Ketua Harian Badan Pelaksana Masjid Istiqlal Laksma TNI (Purn) Asep Saepudin pada Selasa (27/6/2023).

“Rencananya, secara resmi sapi kurban tersebut akan diserahkan langsung oleh Wapres usai menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal kepada panitia kurban pada Kamis, (29/6),” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya, Rabu (28/6/2023).

Selain di Masjid Istiqlal, Masduki mengatakan Wapres akan menyerahkan sebanyak 56 hewan kurban sapi dan 10 kambing di sekitar Jakarta, Bogor Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).