Selain di Istiqlal, Wapres Kurban 56 Sapi Tersebar ke Sejumlah Wilayah Jabodetabek

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi akan melaksanakan kurban sapi seberat 1,1 ton di Masjid Istiqlal juga 56 sapi dan 10 ekor kambing yang tersebar di Jakarta Bogor Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Sementara itu, saat ini sapi jenis Limousin dengan berat 1,1 ton lebih tepatnya 1.154 Kg telah berada di Masjid Istiqlal dan diterima oleh Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat Masjid Istiqlal yang juga sebagai Plt. Ketua Harian Badan Pelaksana Masjid Istiqlal Laksma TNI (Purn) Asep Saepudin pada hari Selasa 27 Juni 2023.

“Rencananya, secara resmi sapi kurban tersebut akan diserahkan langsung oleh Wapres usai menunaikan Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal kepada panitia kurban pada Kamis, (29/6),” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya, Rabu (28/6/2023).

Sementara itu, kata Masduki, Wapres juga akan menyerahkan sebanyak 56 hewan kurban sapi dan 10 ekor kambing di sekitar Jabodetabek.

“Wapres juga menyerahkan 56 hewan kurban sapi di seputar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dengan berat rata-rata 800 KG dan 10 ekor kambing,” kata Masduki.

Masduki memastikan hewan kurban yang diserahkan oleh Wapres ini, telah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh Badan Karantina Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, sehingga memenuhi syarat dan layak untuk menjadi hewan kurban.

(Arief Setyadi )