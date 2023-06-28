Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Libur Idul Adha, Lalin di Tol Trans-Jawa Alami Lonjakan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:53 WIB
Libur Idul Adha, Lalin di Tol Trans-Jawa Alami Lonjakan
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga menyatakan, pada hari libur Idul Adha 2023 ini arus lalu lintas (lalin) di Tol Trans-Jawa mengalami peningkatan.

"Pada H-2 Libur Hari Raya Idul Adha 1444 H, tanggal 27 Juni 2023, PT Jasamarga Transjawa Tol catat volume lalu lintas kendaraan di jalan tol Trans Jawa dari Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Ria Marlinda Paallo kepada awak media, Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Adapun peningkatan volume lalu lintas kendaraan tersebut sebagai berikut:

1. Wilayah Jawa Tengah

a. Gerbang Tol (GT) Kalikangkung

Jumlah kendaraan meninggalkan Jakarta menuju Trans Jawa melalui GT Kalikangkung sebanyak 25.342 kendaraan naik 89,93% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 13.343 kendaraan. Untuk volume kendaraan menuju Jakarta melalui GT Kalikangkung tercatat sebanyak 18.995 kendaraan naik 42,86% jika dibandingkan lalin normal sebanyak 13.296 kendaraan.

b. GT Banyumanik

Volume kendaraan menuju Solo tercatat sebanyak 32.412 kendaraan atau naik 66,66% dari lalu lintas normal sebanyak 19.448 kendaraan. Untuk kendaraan arah Jakarta tercatat sebanyak 25.695 kendaraan atau naik 41,27% dari lalu lintas normal sebanyak 18.188 kendaraan.

2. Wilayah Jawa Timur

a. GT Warugunung

Pada H-2 Libur Hari Raya Iduladha 1444H/2023 tanggal 27 Juni 2023 tercatat sebanyak 22.691 kendaraan menuju Surabaya melalui GT Warugunung atau naik 31,85% terhadap lalu lintas normal sebanyak 17.210 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta melalui GT Warugunung tercatat sebanyak 14.357 kendaraan atau turun 10,20% terhadap lalu lintas normal sebanyak 15.987 kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement