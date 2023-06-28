Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! 21 Provinsi Potensi Hujan Disertai Angin Kencang saat Idul Adha 29 Juni

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:25 WIB
Waspada! 21 Provinsi Potensi Hujan Disertai Angin Kencang saat Idul Adha 29 Juni
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat di 21 wilayah Indonesia saat perayaan Idul Adha 1444 Hijriah pada Kamis 29 Juni 2023.

BMKG mengatakan, potensi hujan ini akibat adanya sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia selatan NTT yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang di Samudra Hindia selatan NTT, serta daerah pertemuan angin (konfluensi) di Laut Timor dan Laut Flores.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Rabu (28/6/2023).

Sementara itu, BMKG menyebutkan, daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Aceh hingga Semenanjung Malaysia, dari Perairan barat Lampung hingga Jambi, di Laut Natuna, dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, di Papua, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat.

“Daerah konfluensi lain juga terpantau berada di Riau, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Laut Sulu. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut,” katanya.

BMKG juga mengatakan adanya intrusi udara kering atau dry intrusion dari BBS melintasi Samudra Hindia Selatan Bali hingga barat daya Sumatera yang mampu mengangkat uap air basah di depan muka intrusi menjadi lebih hangat dan lembab yaitu di Samudera Hindia barat daya Sumatera hingga selatan Jawa.

