HOME NEWS NASIONAL

Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Macet Libur Panjang Idul Adha

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:40 WIB
Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Macet Libur Panjang Idul Adha
Ilustrasi (Foto: Dok Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyiapkan kebijakan rekayasa lalu lintas (lintas) saat momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2023, jika terjadi kemacetan arus kendaraan.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan mengungkapkan bahwa, diprediksi akan ada peningkatan arus, baik mengarah ke Barat (Sumatera), ke Timur (Jawa) dan ke Selatan, Bogor maupun Bandung.

"Sesuai prediksi Jasa Marga, Kementerian Perhubungan ini ada peningkatan, dengan prediksi tersebut Polri, Kementerian Perhubungan dan stakeholder sudah menyiapkan beberapa alternatif untuk rekayasa lalu lintas di Jakarta Cikampek sendiri, apabila nanti arus lalu lintas PCR rasio sudah mendekati 0,8 akan dilakukan rekayasa lalu lintas Contra Flow satu lajur, dua lajur," kata Aan kepada awak media, Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Selain memperlancar arus yang melintas di tol, jalur arteri juga akan dilakukan pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas, yang sudah berjalan sejak 27 Juni 2023, dengan waktu yang sudah ditentukan.

"Pembatasan terutama angkutan barang sumbu 3 ke atas pada tanggal 27 kemarin mulai jam 04.00 WIB sampai jam 00.00 WIB, kemudian hari ini mulai pukul 00.00 itu kita batasi untuk sumbu 3 ke atas kemudian pada saat kembali nanti pada tanggal 2 Juni 2023 hari Minggu juga akan melakukan pembatasan sumbu 3 ke atas di ruas jalan tertentu untuk kelancaran arus lalu lintas pada saat cuti bersama di Idul Adha tahun 2023," ujar Aan.

Dalam mencegah kepadatan yang mengarah tempat wisata, petugas kepolisian juga telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder dan jajaran untuk mengantisipasi jalur-jalur wisata baik di Jawa dan di luar Jawa.

"Petugas kepolisian sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan pada saat terjadi kepadatan di jalur-jalur wisata ini, bisa pengalihan arus kemudian bisa Contra Flow atau One Way menuju ke tempat wisata," kata Aan.

(Arief Setyadi )

      
