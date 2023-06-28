Gempa Berkekuatan M4,3 Guncang Sulteng

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,3 mengguncang Tojo Una-una, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu 28 Juni 2023, pukul 15.40 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 89 km timur laut Tojo Una-una pada koordinat 0.78 Lintang Selatan – 122.28 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.3, 28-Jun-2023 15:40:23WIB, Lok:0.78LS, 122.28BT (89 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km. Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

(Arief Setyadi )