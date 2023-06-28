Bertambah Lagi, 649 Orang Jadi Tersangka Perdagangan Manusia

JAKARTA - Jumlah tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangkap oleh Satgas TPPO Polri terus bertambah. Kini, jumlahnya 649.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, jumlah itu berdasarkan hasil operasi Satgas TPPO bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 5 Juni hingga 27 Juni 2023.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 649 orang," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Adapun, dari data terakhir tercatat sudah ada 560 Laporan Polisi (LP) yang masuk terkait dengan kasus perdagangan manusia tersebut.

"Laporan Polisi sebanyak 560 Laporan," ujar Ramadhan.