Tanda Sayap Partai Perindo, Ferry Kurnia: Bisa Dipergunakan Siapapun yang Cinta Partai Perindo

JAKARTA – Tanda Sayap Partai Perindo merupakan peraga kampanye baru dari partai bernomor urut 16 di kertas suara itu, demikian dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

"Itu simbolisasi dari Partai Perindo yang melambangkan kepak sayap logo partai, yaitu sayap burung Garuda," kata Ferry, Rabu (28/6/2023).

Perlu diketahui, tanda Sayap Partai Perindo merupakan simbol yang dibuat dengan menempelkan dan menyilangkan ibu jari dengan jari telunjuk _(finger heart),_ sehingga terlihat seperti sayap logo Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah --yang merupakan Bacaleg DPR RI Dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi) itu-- menjelaskan para kader-kader dan simpatisan Partai Perindo untuk terus memperkenalkan Tanda Sayap Partai Perindo karena singkat dan mudah dipahami masyarakat.