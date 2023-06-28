Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Doa Ketum Pagar Nusa Nabil Haroen untuk Nahdliyyin dan Bangsa dari Makkah Jelang Pemilu 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |17:50 WIB
Doa Ketum Pagar Nusa Nabil Haroen untuk Nahdliyyin dan Bangsa dari Makkah Jelang Pemilu 2024
Foto: dok Nabil Haroen
A
A
A

MAKKAH - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, M Nabil Haroen, mendoakan seluruh kader Nahdliyyin dan bangsa Indonesia dari Makkah, Arab Saudi.

“Alhamdulillah, pada tahun ini, saya berkesempatan mengikuti rangkaian ibadah Haji. Dari rangkaian prosesi di Arafah, Muzdalifah dan Mina, saya ikut mendoakan kebaikan untuk seluruh kader Nahdliyyin dan bangsa Indonesia pada umumnya,” ujar Nabil, Rabu (28/6/2023).

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, rangkaian ibadah Haji mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan dan keteladanan. Bahwa kisah Nabi Ibrahim beserta keluarganya menjadi pondasi keteladanan bagi kita semua, umat muslim seluruh dunia, hingga kini.

Di sisi lain, kata dia, kisah-kisah pengorbanan juga menjadi pengingat kepada kita semua sebagai bagian dari makhluk Allah Ta’ala.

Bahwa, keteladanan dan pengorbanan menjadi bagian penting dalam setiap gerak langkah di kehidupan kita sebagai manusia.

“Pada rangkaian wukuf di Arafah dan prosesi lainnya dalam ibadah Haji, saya mendoakan kepada seluruh kader Pagar Nusa, seluruh kader Nahdliyyin untuk senantiasa mendapatkan keberkahan bagi setiap perjuangan serta khidmah yang telah dan akan dilakukan,”ujar Nabil.

Menurutnya, dengan berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama melalui berbagai macam saluran perjuangan yang ada, merupakan bagian penting dari makna hidup.

“Maka, saya mendoakan agar semua kader Pagar Nusa, warga Nahdliyyin yang berkhidmah diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Nabil Haroen DPR Pemilu 2024
