Jokowi Kaget Harga Daging Ayam Melonjak, Perindo: Bapanas Belum Maksimal Kendalikan Harga!

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kaget mengetahui harga daging ayam yang mencapai Rp50 ribu per kilogram (kg) saat blusukan memantau harga bahan pokok di Pasar Palmerah, jelang Hari Raya idul Adha.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo, Yerry Tawalujan menyatakan, apresiasinya kepada Presiden Jokowi yang turun langsung ke lapangan mengecek harga bahan pokok.

"Akhirnya didapati bahwa ternyata harga bahan pangan menurut data di atas kertas (data harga menurut Bapanas), berbeda dengan kondisi langsung di lapangan," ujar Yerry, Rabu (28/6/2023).

Yerry Tawalujan putra asli Minahasa --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- menjelaskan, menurut data dari laman Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau NFA, harga daging ayam ras per 27 Juni 2023 tercatat Rp38.530 per Kg.

Kemudian Bapanas mengklarifikasi yang menyebutkan harga yang di cek Jokowi itu adalah jenis daging ayam fillet, bukan daging ayam karkas utuh.

Untuk mendapatkan harga pasti di lapangan, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- meminta Bapanas meniru apa yang dilakukan Jokowi dengan meninjau langsung ke pasar.

"Apalagi menjelang hari-hari raya seperti Idul Adha seperti sekarang, sudah pasti harga bahan pangan akan melambung naik," kata Yerry.