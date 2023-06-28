Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Mahasiswi Diperkosa, Ike Julies Tiati Kecam Oknum Jaksa: Korban Harusnya Dilindungi, Bukan Diintimidasi!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |18:48 WIB
Viral Mahasiswi Diperkosa, Ike Julies Tiati Kecam Oknum Jaksa: Korban Harusnya Dilindungi, Bukan Diintimidasi!
Ilustrasi korban pemerkosaan
A
A
A

JAKARTA – Seorang mahasiswi berusia 23 tahun di Pandeglang, Banten menjadi korban pemerkosaan dengan motif ancaman video porno atau revenge porn yang dilakukan oleh mantan pacarnya berinisial AHM (22).

Kasus tersebut menjadi viral di media sosial setelah akun Twitter @zanatul_91 yang juga kakaknya membeberkan kejanggalan dalam pengusutan secara hukum, seperti penanggalan yang dilakukan beberapa pihak, salah satunya jaksa.

Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati, mengecam keras tindakan yang dilakukan oknum jaksa kepada korban kekerasan seksual.

Menurutnya, jika hal itu terbukti benar, oknum jaksa tersebut harus mendapat sanksi dan hukuman sesuai aturan yang berlaku.

"Korban kekerasan seksual seharusnya mendapat perlindungan secara hukum, namun kenyataannya justru mendapat intimidasi hingga adanya dugaan persidangan berjalan janggal," kata Ike, Rabu (28/6/2023).

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- meminta pemerintah untuk segera membuat peraturan turunan dari UU TPKS agar korban kekerasan seksual mendapat kejelasan dalam upaya hukum yang mereka tempuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/525/3145716/kasus_dokter_priguna_perkosa_pasien_rshs_segera_dilimpahkan_ke_kejaksaan-Tw6r_large.jpg
Kasus Dokter Priguna Perkosa Pasien RSHS Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/610/3143968/pemerkosaan-gVxN_large.jpg
Bejat, Ayah Kandung Tega Perkosa Anak Usai 10 Tahun Tak Bertemu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement